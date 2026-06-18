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Çorum semalarında Ay ve Venüs buluşması

Çorum semalarında Ay ve Venüs buluşması
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Türkiye'nin birçok bölgesinde gözlemlenen Ay ve Venüs'ün gökyüzündeki muhteşem buluşması, Çorum'da da görsel bir şölene sahne oldu. Hilal şeklindeki Ay ile Venüs'ün birbirine yakın konumlanması, akıllara Türk bayrağını getirdi.

Türkiye'nin birçok bölgesinde gözlemlenen Ay ve Venüs'ün gökyüzündeki muhteşem buluşması, Çorum'da da görsel bir şölene sahne oldu.

Akşam saatlerinde Çorum semalarına bakan vatandaşlar, nadir görülen gökyüzü olaylarından birine tanıklık etti. Hilal şeklindeki Ay ile parlaklığıyla dikkat çeken Venüs gezegeninin aynı karede buluştuğu anlar, gökyüzünde eşsiz bir manzara oluşturdu. Ay ve Venüs'ün birbirine bu denli yakın konumlanması, akıllara şanlı Türk bayrağındaki ay ve yıldız figürünü getirdi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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