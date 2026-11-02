COP31 için yapılan kaplumbağa pavilyon Valilik personelinin çocuklarına kreş olacak

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Cop31 için kaplumbağa şeklinde hazırlanan Antalya Pavilyonu, Valiliğin ek binasının bahçesine taşınarak kreş ve gündüz bakımevi olarak kullanılacak. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalyalı iş insanlarının desteğiyle hazırlanan yapının, Valilik personelinin çocuklarına hizmet vereceğini açıkladı.

Antalya, 9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı'nda ( Cop31 ), 85'in üzerinde devlet ve hükümet başkanı ile 80 bine yakın katılımcıyı ağırlamaya hazırlanıyor. Devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, ülke delegasyonları, bilim insanları, iş dünyası ve sivil toplum temsilcilerinin buluşacağı konferans kapsamında Liderler Zirvesi, 11-12 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Bir milyondan fazla ziyaretçinin beklendiği organizasyon için EXPO 2016 alanında yaklaşık 111 hektarlık yerleşke hazırlandı. Yerleşkede genel kurul salonları, ülke pavilyonları, medya merkezi, bilim ve sıfır atık alanları oluşturuldu.

"Kreş ve gündüz bakımevi olarak hizmet verecek"

Antalya Pavilyonu hakkında bilgi veren Vali Hulusi Şahin, yapının hazırlanmasından organizasyonuna kadar tüm çalışmaların Antalyalı iş insanlarının desteği ve emeğiyle gerçekleştirildiğini söyledi. Sökülüp yeniden kurulabilecek şekilde hazırlanan yapının kullanımına ilişkin Şahin, "Antalyalı destekçilerimizin bize hediyesi olan bu binayı sökerek Antalya Valiliğinin ek binasının bahçesine tekrar kuracağız. Orada Antalya Valiliği personelimizin çocuklarına kreş ve gündüz bakımevi olarak hizmet verecek" dedi.

Pavilyonun tasarımında kaplumbağa temasını tercih ettiklerini belirten Şahin, "Kaplumbağa şeklinde bir pavilyon hazırladık. Çünkü caretta caretta kaplumbağalarının en büyük üreme alanı Antalya sahilleri. Kaplumbağa, gerek Uzay Kongresi'nin gerekse COP31'in sembollerinden, maskotlarından biri. Biz de kaplumbağa temalı bir pavilyon hazırladık" ifadelerini kullandı.

Antalya'nın çevre çalışmaları tanıtılacak

Vali Hulusi Şahin ile eşi, Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin'in öncülüğünde yürütülen çalışmalar, Antalya Pavilyonu'nda uluslararası konuklara tanıtılacak. Caretta caretta simgesiyle deniz ve kıyı ekosistemlerinin korunmasına dikkat çekilecek pavilyonda, kentin coğrafi işaretli ürünleri ve yöresel lezzetleri de ziyaretçilere sunulacak. Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında kentte yaygınlaştırılan Dumansız Plaj uygulaması, atıkların denize ulaşmasını önleyen akarsu bariyerleri ve çöp kapanları, kıyı temizliği etkinlikleri, plastik kullanımını azaltan içme suyu istasyonları ve depozito çalışmaları anlatılacak.

Antalya Evi'nde yöresel mutfak ve Yörük kültürü

Alanda hazırlanan Antalya Evi hakkında bilgi veren Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kendilerine verilen yapıyı, EXPO 2016'nın yapılmasının ardından geçen 10 yıllık sürecin sonunda hasarlı halde teslim aldıklarını anlattı. Bakanlık yetkililerine teşekkür eden Şahin, teslimin ardından tadilat ve tamirat çalışmalarına hızla başladıklarını belirtti.

Antalya Evi'nde yöresel mutfağı ve kültürel unsurları tanıtmak istediklerini söyleyen Şahin, "Antalya Evi'nde yöresel mutfağımıza, yöremize ve kültürümüze ait ne varsa hepsini sergileyebilmek istedik. Yöresel mutfağımızdan örnekleri burada dünyanın her tarafından gelen misafirlerimize tattırma imkanımız olacak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı