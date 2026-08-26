48 Yıllık Ustadan Çiçek Bakımının Püf Noktaları

Eskişehir'de 48 yıldır çiçekçilik yapan Zeki İlk, evlerde çiçek bakımında yapılan temel hataları açıklayarak, uzun ömürlü ve sağlıklı bitkiler için dikkat edilmesi gereken hususları paylaştı.

Çiçek bakımında yapılan en büyük yanlışın bilinçsiz sulama olduğunu belirten çiçekçi Zeki İlk, "Müşterilerimize çiçeği haftada bir ya da iki kez sulamalarını söylüyoruz, ancak 'Toprak kurudukça su verdim' yanıtını alıyoruz. Her gün kuruduğu için her gün su veriyorlar ve çiçek dayanamayıp ölüyor. Düzenli ve doğru bakım yapıldığında bitkiler her türlü dayanır" dedi.

"Market toprağı yerine gübreli ve kaliteli toprak tercih edilmeli"

Toprak seçiminin ve değişim zamanının bitki sağlığındaki önemine dikkat çeken Zeki İlk, saksı topraklarının her 6 ayda bir değiştirilmesi gerektiğini vurguladı. Kalitesiz toprak kullanımına karşı uyarıda bulunan İlk, "Çiçekçilerden alınan düzgün ve gübreli topraklar tercih edilmeli. Marketlerde satılan bazı topraklar kaliteli değil; solucan ve sinek yapabilecek yapıda oluyor. Çiçeklerin sağlıklı gelişimi için doğru toprak seçimi önemlidir." ifadelerini kullandı.

"Kesme ve saksı çiçekleri için farklı bakım formülleri"

Kesme ve saksı çiçeklerinin bakım ihtiyaçlarının birbirinden tamamen ayrı olduğunu belirten çiçekçi Zeki İlk, kesme çiçeklerin vazo sularının iki günde bir yenilenmesi gerektiğini söyledi. Çiçek saplarının alt kısımlarından hafifçe kesilerek serin bir alanda tutulmasını öneren Zeki İlk, "Ayrıca direkt güneş ışığından uzak tutulmalılar çünkü güneş kesme çiçekleri çabuk soldurur. Serin yer derken de tabi ki evdeki buzdolaplarını kastetmiyoruz. Saksı çiçeklerinde ise durum daha farklı. Kimisi gölgeyi, kimisi güneşi sever. Ancak güneş seven türler bile cam arkasından doğrudan ışık almamalı; balkon ya da bahçe gibi alanlarda konumlandırılmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

"Yeni alınan bitkiye ilk müdahale"

Eve ilk kez getirilen bir çiçeğin öncelikle saksı kapasitesine bakılması gerektiğinin altını çizen Zeki İlk, "Saksı küçük geliyorsa zaman kaybetmeden geniş bir saksıya geçilmeli ve kaliteli bir toprakla yenilenmelidir. Sulama periyodu ise mutlaka çiçeğin alındığı ustadan öğrenilmelidir. En önemlisi de çiçeklerin canlı olduğunu unutmamak, onlarla konuşmak ve sevgimizi vermektir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı