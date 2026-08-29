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Erikli Sahili'nde Çevre Temizliği

Erikli Sahili'nde Çevre Temizliği
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Erikli Çevre ve Güç Birliği Derneği, Saros Körfezi'ndeki Erikli sahilinde çevre kirliliğine dikkat çekmek için temizlik etkinliği düzenledi. Çocukların da katıldığı etkinlikte çöpler toplandı, çevre bilincinin önemi vurgulandı.

Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli sahilinde çevreciler tarafından, çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla temizlik etkinliği gerçekleştirildi.

Erikli Çevre ve Güç Birliği Derneği üyeleri, kumsalda tatilcilerin arasında "İz bırak, çöp bırakma" sloganı ile çocukların da katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, kumsaldaki çöpler toplanırken, toplumsal çevre bilincinin önemine dikkat çekildi.

Dernek Başkanı Av. Baturay Ulu, etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek, "Aslında çevre hepimize emanettir. Bu nedenle biz bir emanete sahip çıkmak için buradayız. Bizim yapabileceklerimizin sınırları var. Erikli'yi pırıl pırıl yapma iddiamız olmasa da, bir yerden başladık" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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