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Çeşme'de şiddetli yağış cadde ve sokakları su altında bıraktı, araçlar suya gömüldü

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Çeşme'de şiddetli yağış cadde ve sokakları su altında bıraktı, araçlar suya gömüldü
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İzmir'in Çeşme ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı. Yollarda biriken sular nedeniyle bazı araçlar suya gömülürken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı. Yollarda biriken sular nedeniyle araçlar suya gömüldü.

İzmir'in Çeşme ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Kaldırımların ve yolların sular altında kaldığı ilçede bazı araçlar suya gömülürken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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