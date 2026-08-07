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Zonguldak'ta Yolda Manda Tehlikesi

Zonguldak'ta Yolda Manda Tehlikesi
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Zonguldak'ın Çaycuma ile Perşembe beldesini bağlayan karayolunda başıboş mandalar trafikte tehlikeye neden oldu. Sürücüler hızlarını düşürürken, vatandaşlar hayvanların kontrol altına alınmasını istedi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi ile Perşembe beldesini birbirine bağlayan karayoluna çıkan mandalar trafikte tehlikeye neden oldu. Sürücüler, yol üzerinde dolaşan hayvanlar nedeniyle hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı.

Çaycuma ile Perşembe beldesi arasındaki karayolunda başıboş halde dolaşan mandalar sürücülere zor anlar yaşattı. Seyir halindeki araçların önüne çıkan hayvanlar nedeniyle sürücüler kontrollü şekilde ilerlerken, zaman zaman trafik akışı da yavaşladı. Özellikle görüş mesafesinin azaldığı gece saatlerinde mandaların yola çıkmasının kaza riskini artırdığı belirtildi. Güzergahı kullanan vatandaşlar, hayvanların kontrol altına alınması ve benzer durumların yaşanmaması için önlem alınmasını istedi.

Sürücülere de Çaycuma-Perşembe karayolunda dikkatli ve düşük hızda seyretmeleri yönünde uyarıda bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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