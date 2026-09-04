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Çay'da Evcil Hayvanlara Kimlik ve Kuduz Aşısı

Çay'da Evcil Hayvanlara Kimlik ve Kuduz Aşısı
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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından evcil hayvanların kayıt altına alınması ve kuduzla mücadele kapsamında kimliklendirme ve aşılama çalışması yapıldı. Hayvan sağlığını koruma ve kuduzu önleme amacıyla çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde evcil hayvanların kayıt altına alınması ve kuduz hastalığıyla mücadele çerçevesinde kimliklendirme ve aşılama çalışması gerçekleştirildi.

Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, ilçede bulunan evcil hayvanlara kimliklendirme işlemi yapılırken kuduz aşıları da uygulandı.

Çalışmaların hayvan sağlığının korunması ve kuduz hastalığının önlenmesine yönelik devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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