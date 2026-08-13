Haberler

Samsun'da Sağanak Felaketi: Çarşamba Sular Altında

Samsun'da Sağanak Felaketi: Çarşamba Sular Altında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sağanak yağışın etkili olduğu Samsun’un Çarşamba ilçesinde tarım alanları, evler ve ahırlar sular altında kaldı.

Sağanak yağışın etkili olduğu Samsun'un Çarşamba ilçesinde tarım alanları, evler ve ahırlar sular altında kaldı. Metrekareye 127,2 kilogram yağışın düştüğü Çarşamba Ovası'nda hayat felç oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) Samsun için yaptığı sarı kodlu yağış uyarısının ardından beklenen kuvvetli sağanak, sabaha karşı etkisini gösterdi. Günün ilk saatlerinde şiddetini artıran yağış, Samsun'un doğu ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Çarşamba'da tarım arazileri ve evler su altında kaldı

Şiddetli yağışın etkili olduğu Çarşamba ilçesinde özellikle tarım arazileri sular altında kaldı. Ovada bulunan yüzlerce dönüm tarım arazisi göle dönerken, bazı ev ve müştemilatlarını da su bastı. Bölgede yağış nedeniyle tarımsal alanlarına zarar meydana geldi. Ekili alanlar ve fındık bahçeleri göle döndü.

"Evimiz su altında kaldı, önceliğimiz suları tahliye etmek"

Yağışlar sonrası evini su basan Hülya Yılmazer, "Yağmur sabah 05.00 gibi başladı. Yağış sonrası evimizi su bastı. Beyaz eşyalar su içinde kaldı. Parkeler komple gitti. Elektriği de kestik. Mağdur durumdayız. Gereğinin yapılmasını istiyoruz. İlk önceliğimiz evi basan suyu dışarı tahliye etmek. Gider yok, gelen sular direkt evin içine giriyor. Evin içindeki suyu tahliye ettikten sonra eşyaların durumuna bakacağız" dedi.

"Daha önce böyle bir su görmedim"

Tarlası ve hayvanları su içinde kalan Muhammet Öksüz, "50 yaşındayım. Daha önce böyle bir su görmedik. Tarla ve evler su içinde kaldı. Dalgakıran bizim suyumuzu çekiyordu. Sonradan yapılan köprüler alçak olduğundan suları yanlara yaydı ve bu su baskınları meydana geldi" diye konuştu.

En fazla yağış Çarşamba Havalimanı'nda ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 12-13 Ağustos tarihleri arasındaki 24 saatlik yağış verilerine göre, Karadeniz Bölgesi'nde en fazla yağış Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaydedildi. Samsun Çarşamba Havalimanı istasyonunda metrekareye 127,2 kilogram yağış düşerken, aynı ilçedeki Eğridere Mahallesi'nde 35,2 kilogram yağış ölçüldü. Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Karadeniz Araştırma (TAGEM) istasyonunda 95 kilogram yağış kaydedildi. Canik ilçesinde ise metrekareye 21,5 kilogram yağış düştü.

Ordu'da da kuvvetli yağış etkili oldu

Şiddetli yağış Ordu'da da etkisini gösterdi. Perşembe ilçesine bağlı Ekinciler'de metrekareye 77,6 kilogram, Kırlı'da ise 62,3 kilogram yağış ölçüldü. Altınordu ilçesindeki Üniversite Kampüsü'nde 37,2 kilogram, il merkezinde ise 27,8 kilogram yağış kaydedildi.

Karadeniz'de etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle özellikle tarım arazilerinde su baskınları yaşanırken, ilgili ekiplerin bölgelerdeki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alihan Kuriş operasyonundan ilk görüntüler! İşte adreslerden çıkanlar

Alihan Kuriş operasyonundan ilk görüntüler! Silah, para...
Mabel Matiz hakkında bir soruşturma daha

Yeni klibi olay oldu! Mabel Matiz hakkında bir soruşturma daha
Polis paniği can aldı! 'Ben sakat kalacağım, arkadaşım da öldü'

Polis paniği can aldı! Arkadaşının sözleri yürek yaktı
Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı! İşte görev yapacak isimler

Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı! İşte görev yapacak isimler
Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

Tesettür giyimin lideri! O da listede
Görevden alınan taytlı valinin eşine İstanbul'da kritik görev

Görevden alınan taytlı valinin eşine İstanbul'da kritik görev
Mourinho yıllar sonra döndüğü Real Madrid'de ilk kupasını kazandı

Fenerbahçe'de yapamadığını 2 ayda yaptı