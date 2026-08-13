Samsun'da Sağanak Felaketi: Çarşamba Sular Altında

Sağanak yağışın etkili olduğu Samsun'un Çarşamba ilçesinde tarım alanları, evler ve ahırlar sular altında kaldı. Metrekareye 127,2 kilogram yağışın düştüğü Çarşamba Ovası'nda hayat felç oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) Samsun için yaptığı sarı kodlu yağış uyarısının ardından beklenen kuvvetli sağanak, sabaha karşı etkisini gösterdi. Günün ilk saatlerinde şiddetini artıran yağış, Samsun'un doğu ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Çarşamba'da tarım arazileri ve evler su altında kaldı

Şiddetli yağışın etkili olduğu Çarşamba ilçesinde özellikle tarım arazileri sular altında kaldı. Ovada bulunan yüzlerce dönüm tarım arazisi göle dönerken, bazı ev ve müştemilatlarını da su bastı. Bölgede yağış nedeniyle tarımsal alanlarına zarar meydana geldi. Ekili alanlar ve fındık bahçeleri göle döndü.

"Evimiz su altında kaldı, önceliğimiz suları tahliye etmek"

Yağışlar sonrası evini su basan Hülya Yılmazer, "Yağmur sabah 05.00 gibi başladı. Yağış sonrası evimizi su bastı. Beyaz eşyalar su içinde kaldı. Parkeler komple gitti. Elektriği de kestik. Mağdur durumdayız. Gereğinin yapılmasını istiyoruz. İlk önceliğimiz evi basan suyu dışarı tahliye etmek. Gider yok, gelen sular direkt evin içine giriyor. Evin içindeki suyu tahliye ettikten sonra eşyaların durumuna bakacağız" dedi.

"Daha önce böyle bir su görmedim"

Tarlası ve hayvanları su içinde kalan Muhammet Öksüz, "50 yaşındayım. Daha önce böyle bir su görmedik. Tarla ve evler su içinde kaldı. Dalgakıran bizim suyumuzu çekiyordu. Sonradan yapılan köprüler alçak olduğundan suları yanlara yaydı ve bu su baskınları meydana geldi" diye konuştu.

En fazla yağış Çarşamba Havalimanı'nda ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 12-13 Ağustos tarihleri arasındaki 24 saatlik yağış verilerine göre, Karadeniz Bölgesi'nde en fazla yağış Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaydedildi. Samsun Çarşamba Havalimanı istasyonunda metrekareye 127,2 kilogram yağış düşerken, aynı ilçedeki Eğridere Mahallesi'nde 35,2 kilogram yağış ölçüldü. Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Karadeniz Araştırma (TAGEM) istasyonunda 95 kilogram yağış kaydedildi. Canik ilçesinde ise metrekareye 21,5 kilogram yağış düştü.

Ordu'da da kuvvetli yağış etkili oldu

Şiddetli yağış Ordu'da da etkisini gösterdi. Perşembe ilçesine bağlı Ekinciler'de metrekareye 77,6 kilogram, Kırlı'da ise 62,3 kilogram yağış ölçüldü. Altınordu ilçesindeki Üniversite Kampüsü'nde 37,2 kilogram, il merkezinde ise 27,8 kilogram yağış kaydedildi.

Karadeniz'de etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle özellikle tarım arazilerinde su baskınları yaşanırken, ilgili ekiplerin bölgelerdeki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı