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Çankırı'da sağanak uyarısı: Sel ve su baskınına dikkat

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Çankırı’da beklenen sağanak yağış sebebiyle yaşanabilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Çankırı'da beklenen sağanak yağış sebebiyle yaşanabilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre, 24-25 Temmuz tarihleri arasından Çankırı genelinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Yağış sebebiyle yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi.

Açıklamada, özellikle yağış anında açık alanlarda bulunulmaması, su baskını riski bulunan bölgelerde tedbir alınması ve sürücülerin trafikte dikkatli seyretmesi gerektiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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