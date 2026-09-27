Çankırı'da 27-28 Eylül'de ani sel ve su baskınına karşı vatandaşlar uyarıldı

Çankırı'da 27-28 Eylül'de ani sel ve su baskınına karşı vatandaşlar uyarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre, 27-28 Eylül'de Çankırı genelinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yıldırıma karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi.
Çankırı'da beklenen kuvvetli yağış sebebiyle yaşanabilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlar uyarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre, 27-28 Eylül tarihleri arasında Çankırı genelinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Yağış sebebiyle yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı