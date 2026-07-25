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Çanakkale’de 32 yıl önce şehit olan Orman Bölge Müdürü’ne vefa

Çanakkale’de 32 yıl önce şehit olan Orman Bölge Müdürü’ne vefa
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Çanakkale’de, 25 Temmuz 1994 yılında Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda çıkan orman yangınında alevlerin arasında kalarak şehit düşen dönemin Çanakkale Orman Bölge Müdürü Talat Göktepe anısına anma töreni gerçekleştirildi.

Çanakkale'de, 25 Temmuz 1994 yılında Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda çıkan orman yangınında alevlerin arasında kalarak şehit düşen dönemin Çanakkale Orman Bölge Müdürü Talat Göktepe anısına anma töreni gerçekleştirildi.

Çanakkale'de 25 Temmuz 1994 tarihinde başlayan ve 57 saat süren Tarihi Gelibolu Yarımadasındaki orman yangınında şehit düşen dönemin Çanakkale Orman Bölge Müdürü Talat Göktepe anısına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü tarafından anma töreni düzenlendi.

Anma töreninde orman şehidi Talat Göktepe anıtı önünde konuşan Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, "1994 tarihinde bu bölgede çıkan bir yangında değerli büyüğümüz Talat Göktepe burada şehit oldu. Şehadetinin 32'nci yılı. Biz de yıllardır bu 25 Temmuz gününde hem orman şehitlerini anmak hem de Talat Göktepe ağabeyimizi anmak adına burada etkinlikler düzenliyoruz. Yine bu sene de bu bölgede ve Çanakkale'de dualarla şehitlerimizi anacağız. Orman teşkilatı olarak bu zamana kadar 161 orman şehidimiz var. Geçtiğimiz yılda yine 18 şehidimiz vardı. Kurum olarak jandarmadan, askeriyeden ve polis teşkilatından sonra en fazla şehit veren kurumlardan biriyiz. Bu bölge yandığı zaman tamamen siyaha bürünmüştü. Burayı tekrar ormancılar olarak ağaçlandırdık, tekrar yeşile kavuşturduk" dedi.

Törene, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, bisikletçiler ve orman personeli katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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