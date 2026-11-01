Bursa'nın İnegöl ilçesi ile Bilecik sınırında kızıl geyikler görüntülendi

Bursa'nın İnegöl ilçesi ile Bilecik sınırındaki sarp ormanlarda, Türkiye'nin en görkemli kara memelilerinden kızıl geyikler doğal yaşam alanlarında görüntülendi. Doğa fotoğrafçısı Samet Asutay'ın günlerce süren arazi takibiyle kaydettiği kareler, bölgedeki biyolojik zenginliği ve yaban hayatının canlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesi sınırları ile Bilecik arasındaki yoğun kayın ve meşe ormanlarıyla kaplı dağlık koridorda, heybetli boynuzları ve asil duruşlarıyla bilinen kızıl geyikler (Cervus elaphus) objektiflere yansıdı. İnsan hareketliliğinden uzak, sarp ve sık ormanlık arazide kaydedilen görüntülerde; sürü halinde ve tekil olarak dolaşan geyiklerin beslenme ve dinlenme anları yer aldı. Yetkililer, kızıl geyiklerin varlığının bölgedeki ekosistemin sağlıklı olduğunun en önemli göstergelerinden biri olduğuna dikkat çekerken, yaban hayatının korunması için vatandaşların ormanlık alanlarda daha duyarlı olması çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı