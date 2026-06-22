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Bursa sahillerinden sevindiren haber

Bursa sahillerinden sevindiren haber
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Bursa’nın Mudanya, Karacabey, Gemlik ilçeleri ile İznik Gölü kıyısındaki 24 plaj ve kampta yapılan haziran ayı ölçümlerinde su kalitesinin genel olarak iyi olduğu belirlendi. 15 plaj iyi, 9 plaj orta kalite suya sahip.

Bursa'da Mudanya, Karacabey ve Gemlik ilçelerinin Marmara Denizi'ne olan kıyıları ile İznik Gölü kıyısındaki plaj ve kamplarda yapılan haziran ayı birinci tur ölçümlerinde 24 plajın sonuçları açıklandı. Analizlerde plajların genelinde iyi kalitede suya sahip olduğu açıklandı.

Bursa il sağlık Müdürlüğü tarafından Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan Gemlik'te 8, Mudanya'da 9 ve Karacabey'de 3, İznik Gölü kıyısında ise 4 olmak üzere 24 kamp ve plajda tespitler yapıldı. Yapılan analizlerde alınan numunelerin 15 plajda değerlerin altında, 9 plajda ise kılavuz değerle zorunlu değer aralığında olduğu tespit edildi. Toplam sonuçlar kılavuz değerlerin altındaysa " iyi kalitede su (girilebilir)", kılavuz değerle zorunlu değer arasındaysa "orta kalitede su (girilebilir)", zorunlu değerlerin üzerindeyse "kötü kalitede su (girilemez)" tespitlerine yer veriliyor.

Bursa'nın "iyi ve orta kalite" deniz suyuna sahip sahil ve plajlar şöyle:

Gemlik: B.B.B. Kumsaz Halk Plajı, Karacaali Gençlik Kampı, Gemsaz Halk Plajlarında 'iyi kalite su' iken Narlı Halk Plajı, B.B.B. Küçükkumla Halk Plajı, Büyükkumla Halk Plajı, Hasanağa Kadınlar Plajı, B.B.B Kurşunlu Kadınlar Plajı 'orta kalite su'

Mudanya: B.B.B. Eğerce Halk Plajı, B.B.B. Mesudiye Halk Plajı, Kumyaka Halk Plajı Zeytinbağı Halk Plajı, Coşkunöz Plajı, Burgaz Altınkum Halk Plajı 'iyi kalite su' iken Altıntaş Halk Plajı, Burgaz Halk Plajı, B.B.B. Eşkel Halk Plajı 'orta kalite su'

Karacabey: Malkara Halk Plajı, Yeniköy Halk Plajı, Kurşunlu Halk Plajları plajlarında 'iyi kalite su'

İznik Gölü: Göllüce Halk Plajı, İnciraltı Mevki Halk Plajı, Orhangazi Halk Plajı 'iyi kalite su' olarak tespit edilirken, Darka Tatil Köyü'nde 'orta kalite su' olarak belirlendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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