Haberler

Fotokapanlar Kırıkkale'de Yaban Hayatını Görüntüledi

Fotokapanlar Kırıkkale'de Yaban Hayatını Görüntüledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale’de doğal yaşam alanlarına kurulan fotokapanlar; vaşak, karaca, kurt, tilki ve su samuru gibi çok sayıda yaban hayvanının beslenme, avlanma ve yaşam mücadelesini görüntüledi.

Kırıkkale'de doğal yaşam alanlarına kurulan fotokapanlar; vaşak, karaca, kurt, tilki ve su samuru gibi çok sayıda yaban hayvanının beslenme, avlanma ve yaşam mücadelesini görüntüledi.

Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yaban hayatının takip edilmesi amacıyla farklı bölgelere yerleştirilen fotokapanlar, bozkırın sessiz sakinlerini doğal ortamlarında kaydetti. Görüntülerde; vaşak, karaca, kurt, tilki, su samuru, yaban tavşanı, su kaplumbağası ve kınalı keklik yer aldı. Gölde yüzen angutlar da renkli görüntüler oluşturdu.

Gece ve gündüz kayıt yapan fotokapanlara yansıyan görüntüler, doğadaki yaşam döngüsünü de ortaya koydu. Bir tilkinin yaban tavşanını avladığı anlar kameralara yansırken, diğer hayvanların doğal yaşam alanlarında yiyecek aradığı görüldü. Su samurunun hareketleri, karaca ve kurdun arazideki ilerleyişi ile vaşağın sessiz adımları görüntülere yansıdı.

Doğal yaşama müdahale edilmeden kayıt yapılmasını sağlayan fotokapanlar, yaban hayvanlarının tür, sayı, dağılım ve davranışlarının belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Elde edilen görüntüler sayesinde hayvanların kullandığı geçiş güzergahları, beslenme alanları ve yaşam bölgeleri takip ediliyor. Kayıtlar, yaban hayatının korunmasına yönelik yürütülen çalışmaların planlanmasına da katkı sağlıyor. Türlerin yaşam alanlarındaki değişimler düzenli olarak incelenirken, kaçak avcılığın önlenmesi ve doğal dengenin korunması amacıyla saha çalışmaları sürdürülüyor.

Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalarla, bozkırın görünmeyen yaşamı kayıt altına alınıyor. Doğanın sessiz misafirleri, doğal ortamlarında sürdürdükleri yaşamla bölgedeki tür çeşitliliğinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm

Netanyahu görüşmesine saatler kala Trump resti çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahbap'taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahbap ve Haluk Levent için ilk sözler
Batman'daki katliamın perde arkası! Her şey bir yorumla başlamış

Batman'daki katliamın perde arkası! Her şey bir yorumla başlamış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zidane, Fransa'nın başına geçti! İlk maçı Türkiye'ye karşı Kocaeli'de

İmzayı attı! Zidane Türkiye'ye geliyor
Ankara'yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer

Bir ilimiz diken üstünde: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
Hayko Cepkin, Ahbap soruşturmasında ifade verdi: Gazetecilere küfür ve hakaret

Hayko Cepkin ifade için adliyede: Gazetecilere büyük ayıp
Samsunsporlu Holse MLS'e transfer oldu

Takımının yıldızını ABD'ye gönderdi!
Vaclav Cerny'e ezeli rakipten kanca

Ezeli rakipten Cerny'e kanca! Beşiktaş'ın kalbini söküp alacaklar
Leao'dan Fenerbahçe için milyonların beklediği cevap geldi

Leao'dan milyonların beklediği cevap geldi
Eşinin kafasına sıkan bekçinin ifadesi ortaya çıktı! Kapıyı kızının sesiyle açtırmış

Eşinin kafasına sıkan bekçinin ifadesi ortaya çıktı