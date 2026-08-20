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Bozayı Meriç’in köylerini geziyor

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Edirne’nin Meriç ilçesinde son günlerde görüldüğü iddia edilen bozayı, bu kez Küçükaltıağaç köyü yakınlarında gündeme geldi.

Edirne'nin Meriç ilçesinde son günlerde görüldüğü iddia edilen bozayı, bu kez Küçükaltıağaç köyü yakınlarında gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde Subaşı köyü çevresinde görüldüğü öne sürülen bozayının, bu kez Küçükaltıağaç köyü yakınlarında görüldüğü iddia edildi. Köyün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu. Paylaşımda, ayıyı görenlerin vakit kaybetmeden yetkililere haber vermeleri istendi.

Bozayının bölgede bulunduğuna ilişkin resmi makamlardan henüz doğrulayıcı bir açıklama yapılmazken, vatandaşların tedbirli olmaları ve muhtemel karşılaşmalarda ayıya yaklaşmamaları gerektiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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