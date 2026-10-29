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Boyabat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı fener alayı hava nedeniyle iptal edildi

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Sinop'un Boyabat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü için planlanan fener alayı, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Kaymakamlığın sosyal medya duyurusunun ardından alana gelen vatandaşlar dağıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kapsamında yapılması planlanan fener alayı yürüyüşü, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Boyabat Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 18.00'de başlaması planlanan fener alayı yürüyüşünün hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemeyeceği bildirildi. Etkinlik için alana gelen vatandaşlar ise iptal kararının ardından dağıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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