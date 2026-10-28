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Bolvadin'de tarım öğrencilerinin uygulamalı eğitimini İlçe Tarım ekipleri inceledi

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Bolvadin'de tarım öğrencilerinin uygulamalı eğitimini İlçe Tarım ekipleri inceledi
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Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarım öğrencilerinin uygulamalı eğitimini ve okul serası çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemede toprak hazırlığı, sulama, dikim mesafeleri ve fide dikimi ele alındı; eğitimin sürdürülebilir üretime katkı sağlayacağı belirtildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, tarım alanında eğitim gören öğrencilerin uygulamalı eğitim faaliyetleri ve okul serasında yürütülen çalışmalar yerinde incelendi.

Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolvadin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine gerçekleştirilen ziyarette, öğrencilerin tarımsal üretime yönelik çalışmaları hakkında bilgi alındı.

Ziyaret kapsamında toprak hazırlığı, sulama sistemi kurulumu, sıra arası ve sıra üzeri dikim mesafelerinin belirlenmesi, kıvırcık marul fidelerinin dikimi ve can suyu verilmesi gibi uygulamalar incelendi.

Teorik bilgilerin uygulamalı çalışmalarla pekiştirilmesinin önemine dikkat çekilen ziyarette, gençlerin tarım sektörüne yönelik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesinin sürdürülebilir tarımsal üretime katkı sağlayacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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