Haberler

Bolu'da Ani Sıcaklık Düşüşü: 30'dan 15'e, Sağanak Yağış Etkili

Bolu'da Ani Sıcaklık Düşüşü: 30'dan 15'e, Sağanak Yağış Etkili
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Termometrelerin dün 30 dereceyi gösterdiği Bolu’da bugün sıcaklık yarı yarıya düşerek yerini sağanak yağışa bıraktı.

Termometrelerin dün 30 dereceyi gösterdiği Bolu'da bugün sıcaklık yarı yarıya düşerek yerini sağanak yağışa bıraktı.

Bolu genelinde dün bunaltıcı bir gün yaşanırken, termometreler 30 dereceyi gösterdi. Ancak kentte bugün hava durumu aniden değişti. Sıcaklıkların bir anda 15 derece birden düşmesiyle birlikte termometreler 15 dereceye kadar geriledi. Ani sıcaklık düşüşüyle beraber kent merkezinde gün içerisinde aralıklarla sağanak yağmur etkili oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu'dan bir çıkış daha: Türkiye’nin güneye doğru ilerlemesini istemiyorum

Türkiye'ye yönelik bir küstah çıkış daha
Melih Gökçek'ten 'Almanya'da milyonluk serveti var' iddialarına yanıt

Hakkındaki iddialar bomba! Ve Gökçek sessizliğini bozdu

PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti

PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti
Ünlü rapçiden 60 milyonluk lüks araç! Fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü rapçiden milyonluk lüks araç! Fiyatı dudak uçuklattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı

Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı
Ticarete atılan Halit Ergenç'in kapısında kuyruk oluştu

Ticarete atılan Halit Ergenç'in kapısında kuyruk oluştu
Uçak indi! Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Şampiyonlar Ligi'ne giden Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da