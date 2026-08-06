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Bolu'da Heyelan Yolu Bir Aydır Kapalı

Bolu'da Heyelan Yolu Bir Aydır Kapalı
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Bolu'da Taşkesti-Abant kara yolu, yaklaşık 1 ay önce meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Yer yer toprak kaymaları yaşanan bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor, halk alternatif güzergahları kullanıyor.

Bolu'da Taşkesti- Abant kara yolunda yaklaşık 1 ay önce meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Güzergah boyunca yer yer meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle bölgede alternatif güzergahlar kullanılıyor.

Bolu'da yaklaşık 1 ay önce Taşkesti-Abant kara yolunda heyelan meydana geldi. Güzergah boyunca yer yer çökmelerinde oluştuğu kara yolu ulaşıma kapatıldı. Bolu İl Özel İdaresi ekipleri tarafından 1 aydır yolda temizlik ve düzeltme çalışmaları yapıldığı öğrenildi. Ekiplerin düzelttiği kısımların yakınlarında da toprak kaymaları meydana gelince yolun ulaşıma açılma süresi uzadı. Bölge halkı yaklaşık 1 aydır alternatif güzergahlardan ulaşımını sağlarken, yolu trafiğe açmak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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