Bolu'da Heyelan Yolu Bir Aydır Kapalı

Bolu'da Taşkesti- Abant kara yolunda yaklaşık 1 ay önce meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Güzergah boyunca yer yer meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle bölgede alternatif güzergahlar kullanılıyor.

Bolu'da yaklaşık 1 ay önce Taşkesti-Abant kara yolunda heyelan meydana geldi. Güzergah boyunca yer yer çökmelerinde oluştuğu kara yolu ulaşıma kapatıldı. Bolu İl Özel İdaresi ekipleri tarafından 1 aydır yolda temizlik ve düzeltme çalışmaları yapıldığı öğrenildi. Ekiplerin düzelttiği kısımların yakınlarında da toprak kaymaları meydana gelince yolun ulaşıma açılma süresi uzadı. Bölge halkı yaklaşık 1 aydır alternatif güzergahlardan ulaşımını sağlarken, yolu trafiğe açmak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı