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Bolu'da Çaygökpınar Grup Yolu'nda Asfalt ve İyileştirme Çalışmaları Başladı

Bolu'da Çaygökpınar Grup Yolu'nda Asfalt ve İyileştirme Çalışmaları Başladı
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Bolu’da çok sayıda köye ulaşım sağlayan Çaygökpınar Grup Yolu’nda İl Özel İdaresi ekiplerince asfalt ve yol iyileştirme çalışmaları başladı.

Bolu'da çok sayıda köye ulaşım sağlayan Çaygökpınar Grup Yolu'nda İl Özel İdaresi ekiplerince asfalt ve yol iyileştirme çalışmaları başladı.

Bolu İl Özel İdaresi ekipleri, nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu güzergahlardan biri olan Çaygökpınar Grup Yolu'nda yol yapım işlemlerine başladı. Çaygökpınar, Kındıra, Gökpınar, Susuzkınık, Vakıfgeçitveren ve Yenigeçitveren köylerinin ulaşım sağladığı yolda AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek'in bölgeye gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlardan gelen talepler üzerine plana dahil edildiği öğrenildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hibe desteği sağladığı, Bolu Valiliği ile İl Genel Meclisi koordinasyonunda yürütülen proje ile güzergahtaki ulaşım altyapısının iyileştirilmesi ve daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. İş makineleriyle sahada yürütülen mesainin, planlanan takvim çerçevesinde tamamlanarak yolun tam kapasiteyle ulaşıma açılması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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