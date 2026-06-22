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Abant Gölü'ne 100 bin endemik Abant alası bırakıldı

Abant Gölü'ne 100 bin endemik Abant alası bırakıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması' projesi kapsamında Bolu'da üretilen 100 bin endemik Abant alası yavrusu, törenle Abant Gölü'ne bırakıldı. Proje ile sucul biyolojik çeşitliliğin korunması ve doğal stokların desteklenmesi hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması" projesi kapsamında, Bolu'da üretilen 100 bin adet endemik Abant alası yavrusu törenle Abant Gölü'ne salındı.

Doğal stokların desteklenmesi ve sucul biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla yürütülen çalışmalar Bolu'da hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Abant Alabalık Üretim İstasyonunda özenle yetiştirilen 100 bin adet endemik Abant alası (Salmo trutta abanticus) yavrusu, su kaynaklarını zenginleştirmek amacıyla doğal yaşam alanları olan Abant Gölü sularıyla buluşturuldu.

Öte yandan, yürütülen çalışmalar kapsamında Abant Alabalık Üretim İstasyonunda üretilen toplam 757 bin 500 adet Abant alası ve kırmızı benekli alabalık yavrusunun su kaynaklarına bırakıldığı öğrenildi. Bu sayede, Bakanlığa bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen 2026 yılı üretim ve balıklandırma hedefinin il genelinde başarıyla gerçekleştirildiği bildirildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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