Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bolu Abant'ta erken kar sonrası aynı dağda iki mevsim dronla görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu Abant'ta erken kar sonrası aynı dağda iki mevsim dronla görüntülendi
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu Abant'ta etkili olan erken kar yağışının ardından aynı dağın güneş gören yamacında karlar eridi, güneş almayan yamacında kar örtüsü sürdü. Sonbahar ve kışın aynı karede görüldüğü manzara dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

Türkiye'nin önemli doğa turizmi merkezlerinden Bolu Abant'ta etkili olan erken kar yağışının ardından ortaya çıkan manzara, görenleri hayran bıraktı. Aynı dağın güneş gören yamacında karların erimesiyle sonbaharın sarı tonları ortaya çıkarken, güneş almayan yamacında ise ağaçlar beyaz örtüyle kaplı kaldı. Bir tarafta sonbaharın, diğer tarafta kışın yaşandığı doğa manzarası dron kamerasıyla aynı karede görüntülendi.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant bölgesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı, bölgeye gelen ziyaretçilere beklenmedik bir kış sürprizi yaşattı. Mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte dağların yüksek kesimleri ve ormanlık alanlar beyaza bürünürken, karla kaplanan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Güneş gören yamaçta sonbahar, diğer yamaçta kış

Bugün sabah saatlerinde ise Abant'ta doğanın iki farklı yüzü aynı anda ortaya çıktı. Kar yağışının ardından güneş ışınlarının ulaştığı yamaçlarda ağaçların üzerindeki karlar erimeye başladı. Karların erimesiyle birlikte sonbaharın karakteristik renklerini taşıyan sarı ve kahverengi yapraklar yeniden görünür hale geldi. Dağın güneş ışınlarını daha az alan diğer yamacında ise kar örtüsü etkisini sürdürdü. Ağaçların dallarında ve ormanlık alanlarda biriken kar, bölgeye kış manzarası kazandırdı.

Böylece aynı dağın bir tarafında sonbaharın sıcak renkleri, diğer tarafında ise kışın beyaz örtüsü hakim oldu.

İki mevsim aynı karede görüntülendi

Abant'ta ortaya çıkan sıra dışı doğa manzarası dron kamerasıyla havadan kaydedildi. Görüntülerde, aynı dağın bir yamacında sararan yapraklarıyla sonbaharı yaşayan ağaçlar, diğer yamacında ise karla kaplanmış bembeyaz ormanlık alanlar yer aldı. Havadan çekilen görüntülerde iki yamaç arasındaki renk farklılığı dikkat çekti. Sarı ve kahverengi tonlarının hakim olduğu ormanlık alanların hemen yanında beyaz örtüyle kaplanan ağaçlar, adeta iki farklı mevsimin sınırını oluşturdu.

Erken kar yağışı Abant'ta görsel şölen oluşturdu

Sonbahar mevsimi devam ederken etkili olan kar yağışı, Abant'ın doğal güzelliklerine farklı bir görünüm kazandırdı. Henüz yapraklarını tamamen dökmeyen ağaçların bir bölümünün karla kaplanması, bölgedeki mevsim geçişini gözler önüne serdi.

Aynı noktadan izlenebilen sonbahar ve kış manzarası, dron kamerasıyla kaydedilen görüntülerde tüm güzelliğiyle ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 42 sitede yayınlandı.
Yeni evli çiftin 1,5 milyon liralık düğün altınlarını 12 dakikada çaldılar! Dolmuşla gelen 2 kadın 13 gündür yakalanamadı

Düğün altınlarını 12 dakikada çaldılar! Kamera her şeyi kaydetti
Flash TV'nin unutulmaz çifti boşanıyor! Meğer 17 yıldır ayrıymış

Türkiye'nin ilk fenomen çifti Subaşı ailesinden haber var!
Yolcuların tepkisine rağmen otoyolda geri manevra! Bir de yaptığını savundu

Yolcuların tepkisine rağmen devam etti, bir de yaptığını savundu
Aziz Yıldırım'ın son görüntüsü Fenerbahçe taraftarını üzdü

Fener taraftarını kahreden görüntü!

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu farkı! Dikkatli olanlar fark etti

5 gollü maça damga vuran an! Dikkatli olanlar fark etti

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan yeni iş hamlesi: Yapım şirketi kurdu

Tatlıses'in eski eşinden yeni iş hamlesi! Rotayı değiştirdi
Bayram yolculuğu faciaya dönüştü! Otobüs şarampole yuvarlandı

Bayrama giderken hayatları kabusa döndü
Galatasaray'ın zemini tartışılırken Çorum'dan gelen görüntü taraftarı isyan ettirdi

Çorum-Fener maçını izleyen Galatasaray taraftarı saydırmaya başladı
Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü

Tetiğe bastığı an her şey kabusa döndü!
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki! Kalçasının yarısı açıkta kaldı

Arkasını dönünce tüm muhabirler deklanşöre bastı
Kar yağışı bastırdı! 2 ilde tatil kararları peş peşe geldi

Kar yağışı bastırdı! 2 ilde tatil kararları peş peşe geldi