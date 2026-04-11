Göç yolundaki pelikan sürüsünün Bursa molası

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı, bahar mevsiminin gelmesi ile pelikanlara da ev sahipliği yapıyor. Göç yolundaki pelikanlar mola verdikleri baraj gölünde görüntülendi.

İnegöl ilçesinden başlayarak, Türkiye'nin sebze ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Yenişehir Ovası'nı da sulayan Boğazköy Barajı, pek çok kuş türünü de misafir olarak ağırlıyor. Daha önce ördek, leylek ve martı gibi türlere ev sahipliği yapan barajın yeni misafirleri ise pelikanlar.

Bahar mevsiminin gelişiyle birlikte göç yolculuğuna çıkan pelikan sürüleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da barajda mola veriyor. Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için güzel görüntüler oluşturan o anlar objektiflere böyle yansıdı. - BURSA

