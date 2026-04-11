Göç yolundaki pelikan sürüsünün Bursa molası

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı, bahar mevsimiyle birlikte pelikanların göç yolculukları esnasında mola verdikleri bir nokta haline geldi. Baraj, birçok kuş türüne ev sahipliği yaparken, doğaseverler için büyüleyici görüntüler sunuyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı, bahar mevsiminin gelmesi ile pelikanlara da ev sahipliği yapıyor. Göç yolundaki pelikanlar mola verdikleri baraj gölünde görüntülendi.

İnegöl ilçesinden başlayarak, Türkiye'nin sebze ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Yenişehir Ovası'nı da sulayan Boğazköy Barajı, pek çok kuş türünü de misafir olarak ağırlıyor. Daha önce ördek, leylek ve martı gibi türlere ev sahipliği yapan barajın yeni misafirleri ise pelikanlar.

Bahar mevsiminin gelişiyle birlikte göç yolculuğuna çıkan pelikan sürüleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da barajda mola veriyor. Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için güzel görüntüler oluşturan o anlar objektiflere böyle yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeri ve saati belli oldu

ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeri ve saati belli oldu
Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor

İçişleri Bakanlığı uyardı; bu kez çok şiddetli geliyor

Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası

Belediye vakfında kurbanlık bağışlarıyla kurban kesmemişler
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti

Bagajdan eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi

Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi
Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor

İçişleri Bakanlığı uyardı; bu kez çok şiddetli geliyor

İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt

İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt
Sinem Ünsal, yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

İfade veren Uzak Şehir’in yıldızı hakkında karar açıklandı