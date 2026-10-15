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Bingöl Karlıova'da sağanak, sokakları göle çevirdi; esnaf iş yerine gidemedi

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Bingöl Karlıova'da gece etkili olan sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi. Vatandaşlar iş yerlerine ulaşmakta zorlanırken, tıkanan mazgalları esnaf kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrasında caddeler adeta göle döndü.

Bingöl'de meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısının ardından gece saatlerinde etkili olan sağanak, Karlıova ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle sokaklar adeta göle dönerken, vatandaşlar iş yerlerine ulaşmakta zorluk yaşadı. Tıkanan mazgalları esnaf kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı.

"Dükkanlarımıza giremiyoruz"

İlçede esnaflık yapan Ömer Şengül, yağışın yoğunluğu nedeniyle iş yerlerine ulaşmakta zorlandıklarını belirterek, "Geceden yağmur yağdı. Yağmur da fazla yağdı. Çok yoğun yağdığı için rögarları kapattı. Tabii biz kendi dükkanlarımıza gidemiyoruz. Gitmediğimiz için eşyalarımız hep suyun üzerine düşüyor. Arabalar da yan tarafta duruyor. Yol şu an kapalı, açık değil. Tıkalı yeri biz açtık, bakalım sonuç ne olacak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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