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Bingöl'ün 2055'e Kadar İçme Suyu İhtiyacı Karşılanacak

Bingöl'ün 2055'e Kadar İçme Suyu İhtiyacı Karşılanacak
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Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Bingöl’de içmesuyu isale hattında çalışmalar tamamlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Bingöl'de içmesuyu isale hattında çalışmalar tamamlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor. Bu çerçevede Bingöl'de içmesuyu isale hattında çalışmalar tamamlandı. İsale hattı vasıtası ile mevcut kaynaklarla birlikte 2055 yılına kadar kentin içmesuyu ihtiyacının karşılamasını hedeflendiği bildirildi.

Bingöl içmesuyu isale hattında çalışmaların tamamlandığını ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "İş kapsamında 1 adet içmesuyu regülatörü, yaklaşık 21 kilometre uzunluğunda çelik borudan oluşan isale ve depo bağlantı hattı ve 5 bin metreküp kapasiteli içmesuyu deposunun imalat çalışmaları tamamlandı. İsale hattı vasıtası ile mevcut kaynaklarla birlikte 9,46 milyon m/yıl içme ve kullanma suyu verilerek 2055 yılına kadar Bingöl ilimizin içmesuyu ihtiyacını karşılamasını hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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