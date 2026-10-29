Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bingöl'den gelen çoban, Elazığ Karasaz'da yaklaşık 200 küçükbaş hayvanıyla kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'den gelen çoban, Elazığ Karasaz'da yaklaşık 200 küçükbaş hayvanıyla kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'den yaklaşık 200 küçükbaş hayvanla Elazığ bölgesine gelen çoban, Karasaz köyünde dağlık alanda mahsur kaldıktan sonra jandarma ve İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı. Zorlu arazi şartlarında yürütülen çalışmayla çobana ve yaklaşık 200 küçükbaş hayvana ulaşıldı.

Elazığ'ın Karasaz köyünde dağlık alanda mahsur kalan çoban ve beraberindeki yaklaşık 200 küçükbaş hayvan kurtarıldı.

Bingöl'den yaklaşık 200 küçükbaş hayvanla Elazığ bölgesine gelen bir çobanın, Karasaz köyünde dağlık alanda mahsur kaldığı ve kendisinden haber alınamadığı bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Jandarma ekiplerinin kazıcı yükleyici iş makinesi talebi doğrultusunda bölgeye Elazığ İl Özel İdaresi ekiplerine ait iş makineleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarında yürütülen çalışmalar sonucunda mahsur kalan çobana ve beraberindeki yaklaşık 200 küçükbaş hayvana ulaşıldı.

Ekiplerin çalışmasıyla çoban ve hayvanlarına ulaşılması sağlanırken, bölgede yürütülen çalışmaların başarıyla sonuçlandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kuzey Kore'den savaş provası gibi hamle! 10 füze fırlatıldı

Dünyayı tedirgin eden haber! Peş peşe 10 füze ateşlediler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sansar Salvo için zorunlu yatış kararı! Gerekçesini kendi açıkladı

Sahnelere dönme hayali başka bahara kaldı
Neler oluyor? ABD'de ekranlar kararacak, Avrupa'dan peş peşe uyarılar

Ekranlar aynı anda kararacak, uyarıların ardı arkası kesilmiyor
Dünya devi ne hallere düştü! 28 dakikada içlerinden geçtiler

Dünya devi ne hallere düştü! 28 dakikada içlerinden geçtiler
Bursa'da gökyüzünde evlilik teklifi! İki ayrı uçaktan telsizle sordu: Benimle evlenir misin?

Uçaktan uçağa telsizle evlilik teklifi! Cevap gökyüzünde geldi
Bakanlık şikayeti sonrası Özlem Öz'ün 4,3 milyonluk hesabı erişime engellendi

Bu görüntüler sonrası Bakanlık harekete geçti! 4 milyonluk hesap gitti
Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı! Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar

Fener taraftarından yönetime çağrı! Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Bu asra Türk milleti mührünü vuracak

Erdoğan'dan Cumhuriyet'in 103. yılında çok konuşulacak mesaj