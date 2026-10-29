Bingöl'den gelen çoban, Elazığ Karasaz'da yaklaşık 200 küçükbaş hayvanıyla kurtarıldı

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Elazığ'ın Karasaz köyünde dağlık alanda mahsur kalan çoban ve beraberindeki yaklaşık 200 küçükbaş hayvan kurtarıldı.

Bingöl'den yaklaşık 200 küçükbaş hayvanla Elazığ bölgesine gelen bir çobanın, Karasaz köyünde dağlık alanda mahsur kaldığı ve kendisinden haber alınamadığı bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Jandarma ekiplerinin kazıcı yükleyici iş makinesi talebi doğrultusunda bölgeye Elazığ İl Özel İdaresi ekiplerine ait iş makineleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarında yürütülen çalışmalar sonucunda mahsur kalan çobana ve beraberindeki yaklaşık 200 küçükbaş hayvana ulaşıldı.

Ekiplerin çalışmasıyla çoban ve hayvanlarına ulaşılması sağlanırken, bölgede yürütülen çalışmaların başarıyla sonuçlandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı