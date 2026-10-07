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Beyşehir'de su ürünleri satış noktaları 1380 Sayılı Kanun kapsamında denetlendi

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Beyşehir'de su ürünleri satış noktaları 1380 Sayılı Kanun kapsamında denetlendi
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Konya Beyşehir'de su ürünlerinin korunması ve sürdürülebilir avcılık için denetimler sürüyor. Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, perakende su ürünleri satış noktalarında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kurallarını kontrol ederek bilgilendirme yaptı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde su ürünlerinin korunması ve sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla denetimler devam ediyor.

Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden biri olan Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan ilçede, su ürünleri sektörüne yönelik kontroller aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Beyşehir'de faaliyet gösteren perakende su ürünleri satış noktalarında kontrol ve denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde satışa sunulan su ürünlerinin ilgili mevzuata uygunluğu kontrol edilirken, su ürünlerinin korunması, avcılık kurallarına uyulması ve sürdürülebilir balıkçılığın önemi konusunda da bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında belirlenen kuralların uygulanmasına yönelik incelemelerde bulunuldu.

Beyşehir Gölü'nün su ürünleri varlığının korunması ve gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılabilmesi açısından denetimlerin önem taşıdığı belirtilirken, ilçedeki kontrol ve denetim faaliyetlerinin önümüzdeki süreçte de aralıksız devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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