Haberler

Beyşehir'de çilek hasadı öncesi pestisit denetimleri

Beyşehir'de çilek hasadı öncesi pestisit denetimleri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çilek üretim alanlarında hasat öncesi pestisit denetimleri yapıldı, numuneler alındı ve üreticilere teknik bilgilendirme sağlandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde son yıllarda üretim alanı hızla artan çilekte hasat öncesi pestisit denetimleri gerçekleştirildi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında çilek üretimi yapılan arazilerde incelemelerde bulunuldu. Denetimlerde, pestisit kalıntı analizlerinin yapılabilmesi amacıyla üretim sahalarından çilek numuneleri alındı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, denetim sürecinde yalnızca numune alınmakla kalınmadığı, aynı zamanda üretim alanlarında hastalık ve zararlı kontrollerinin de gerçekleştirildiği belirtildi. Üreticilerle bir araya gelen ekipler, zirai ilaç kullanımı ve bitkisel üretim konularında teknik bilgilendirme ve destek sağladı.

Açıklamada, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetim ve kontrollerin aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran arasındaki anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir

Beklenen açıklama geldi! ABD ve İran arasındaki savaş bitiyor

Kılıçdaroğlu CHP'si yüzde kaç oy alır? Özgür Özel, anket sonucu paylaştı

Kılıçdaroğlu CHP'si yüzde kaç oy alır? Özel, anket sonucu paylaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avustralya'dan Türkiye'yi kızdıran sözler! Milli Takım'dan anında yanıt geldi

Maça saatler kala ortam gerildi: Bana komik geliyor, sahada göreceğiz
Ederson'dan sürpriz Fenerbahçe kararı

Ederson'dan sürpriz Fenerbahçe kararı
Uyuşturucu soruşturmasında Melisa Döngel'in telefonundan çıkanlar şaşırttı: Acil lazım kanka

Ünlü oyuncunun uyuşturucu yazışmaları ifşa oldu: Acil lazım kanka
Ali Mahir Başarır, Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki...

Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki...

İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...

İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi
Dünya Kupası tribünlerinde ilginç görüntü! İçeceğini telefonuyla içti

Görüntüsü olmasa kimse inanmaz! Şaşkınlık yaratan olay
Naci Görür'den Gaziantep depremi sonrası endişelendiren uyarı: Korkarım parçalanacak

Gece yarısı yaşanan deprem sonrası kritik uyarı: Korkarım parçalanacak