Beyşehir'de çilek hasadı öncesi pestisit denetimleri

Konya'nın Beyşehir ilçesinde son yıllarda üretim alanı hızla artan çilekte hasat öncesi pestisit denetimleri gerçekleştirildi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında çilek üretimi yapılan arazilerde incelemelerde bulunuldu. Denetimlerde, pestisit kalıntı analizlerinin yapılabilmesi amacıyla üretim sahalarından çilek numuneleri alındı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, denetim sürecinde yalnızca numune alınmakla kalınmadığı, aynı zamanda üretim alanlarında hastalık ve zararlı kontrollerinin de gerçekleştirildiği belirtildi. Üreticilerle bir araya gelen ekipler, zirai ilaç kullanımı ve bitkisel üretim konularında teknik bilgilendirme ve destek sağladı.

Açıklamada, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetim ve kontrollerin aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı