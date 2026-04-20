Tuğla fabrikasında üretim süreci incelendi

Bayburt'ta faaliyet gösteren tuğla fabrikasında, ürünlerin teknik düzenlemelere uygunluğunu kontrol etmek amacıyla denetim gerçekleştirildi. Denetim, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Sevim öncülüğünde yapıldı.

Bayburt'ta faaliyet gösteren tuğla fabrikasında, Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) kapsamında denetim yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Sevim ile Yapı Denetim ve Yapı Malzemeleri Şubesi personeli tarafından gerçekleştirilen denetimde, satışı yapılan ürünler kontrol edildi.

Denetimde, yapı malzemelerinin ilgili teknik düzenlemelere ve mevzuat hükümlerine uygunluğu incelendi. Üretim sahasında yapılan kontrollerde ayrıca, ürünlerin taşıması gereken kriterler ile denetim süreçleri denetlendi.

Fabrikadaki incelemelerde, üretim ve kontrol aşamalarına ilişkin uygulamalar da yerinde gözden geçirildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
