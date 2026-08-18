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Bayburt'ta Patateslerde Hastalık Kontrolü: Temiz Çıktı

Bayburt'ta Patateslerde Hastalık Kontrolü: Temiz Çıktı
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Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki patates üretim alanlarında hastalık ve zararlı denetimleri yaptı. Karantinaya tabi Patates Siğili hastalığına neden olan etmen başta olmak üzere herhangi bir hastalığa rastlanmadı. Yetkililer, üreticileri olası belirtilere karşı dikkatli olmaya ve müdürlüğe başvurmaya çağırdı; kontrollerin süreceği bildirildi.

Bayburt'ta patates üretim alanları, hastalık ve zararlılara karşı teknik ekipler tarafından kontrol edildi. Yapılan incelemelerde, karantinaya tabi Patates Siğili (Patates Kanseri) başta olmak üzere herhangi bir hastalık etmenine rastlanmadı.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince il genelindeki patates üretim alanlarında hastalık ve zararlı kontrolleri gerçekleştirildi. Arazi çalışmalarında özellikle karantinaya tabi hastalıklardan Patates Siğili'ne neden olan 'Synchytrium endobioticum' etmeni kontrol edildi.

Yapılan incelemelerde hastalık etmenine rastlanmadığı belirtilirken, üretim alanlarının düzenli olarak takip edilmesinin hastalıkların yayılmasının ve olası ürün kayıplarının önlenmesi açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Yetkililer, üreticilerin tarlalarında hastalık belirtileri görmeleri halinde karantina tedbirleri, uygun mücadele yöntemleri ve ruhsatlı bitki koruma ürünleri konusunda bilgi almak amacıyla Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurmalarını istedi.

İl genelinde hastalık ve zararlılara yönelik kontrollerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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