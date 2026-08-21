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Bayburt’ta kamu yapılarındaki çalışmalar yerinde incelendi

Bayburt’ta kamu yapılarındaki çalışmalar yerinde incelendi
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Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Sevim ve Proje Yapım Şube Müdürü, kentte yürütülen ve planlanan kamu yatırımlarına ilişkin saha incelemelerinde bulundu.

Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Sevim ve Proje Yapım Şube Müdürü, kentte yürütülen ve planlanan kamu yatırımlarına ilişkin saha incelemelerinde bulundu.

Konursu Beldesi'nde yapılması planlanan Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri Binası alanını inceleyen ekip, planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Demirözü İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binasında daha önce denetlenen yapım sürecinin ardından tamamlanan dış cephe yenileme çalışmaları da yerinde değerlendirildi.

Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde Bayburt Ağlarbaba Kız Öğrenci Yurdu'nda da inceleme gerçekleştirildi. Yurt Müdürü ile yangın güvenliğinin artırılmasına yönelik planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bayburt Milli İrade Anadolu Lisesi bünyesindeki öğrenci pansiyonunda yürütülen bakım ve onarım çalışmaları da incelenerek mevcut durum ve ihtiyaçlar değerlendirildi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu yapılarının güvenli, mevzuata ve teknik şartlara uygun şekilde hizmet vermesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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