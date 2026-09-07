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Çatıksu Köyünde İmece Usulü İçme Suyu Seferberliği

Çatıksu Köyünde İmece Usulü İçme Suyu Seferberliği
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Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çatıksu köyünde içme suyu sorununu çözmek için köy sakinleri, muhtar Numan Şahin'in çağrısıyla imece usulü bir araya geldi. Ana su hattının yenilenmesi için köylüler, kendi araç ve ekipmanlarıyla boruların naklini ve döşeme çalışmalarını gerçekleştiriyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla köyün susuzluk sorununun giderilmesi planlanıyor.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çatıksu köyünde yaşanan içme suyu sorununun çözümü için köy sakinleri el ele verdi. Köy muhtarı Numan Şahin'in çağrısıyla bir araya gelen vatandaşlar, ana su hattının yenilenmesi için imece usulüyle çalışmaya başladı.

Büyük dağ bölgesine ulaştırılacak ana hat borularının nakli, köylülerin sağladığı araç ve ekipmanlarla yapılıyor. Vatandaşlar, boruların taşınmasının yanı sıra hattın yenilenmesine yönelik çalışmalara da kendi imkanlarıyla katkı sağlıyor. Çalışmalara Vahap Yılmaz, Medet Oğul, Murat Yılmaz, İnanç Oğul, Fatih Şahin, Hüseyin Emre Hasan Oğul, Hüseyin Durmuş, Semih Şahin, Osman Durmuş ve Recep Oğul'un yanı sıra çok sayıda köy sakini katıldı.

Muhtar Şahin, el birliğiyle yürütülen çalışmalara katkı sağlayan köylülere teşekkür etti.

Ana su hattındaki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Çatıksu köyünün içme suyu sorununun giderilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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