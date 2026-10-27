BARÜ Kutlubey ve Ağdacı yerleşkelerine Mavi Su Verimliliği Belgesi aldı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) su kaynaklarının etkin kullanımına yönelik çalışmalarıyla Kutlubey ve Ağdacı yerleşkeleri için "Mavi Su Verimliliği Belgesi" almaya hak kazandı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) kaynakların bilinçli kullanılması ve çevreye duyarlı uygulamaların yaygınlaştırılması noktasında yürüttüğü çalışmalarıyla yeni bir başarıya daha imza attı. Son olarak BARÜ Kutlubey ve Ağdacı yerleşkeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğünden "Mavi Su Verimliliği Belgesi" almaya hak kazandı. Ulusal Su Verimliliği Seferberliği kapsamında çevresel sürdürülebilirliği kurumsal çalışmalarının bir parçası haline getiren BARÜ, bu belgeyi ilk alan devlet üniversitelerinden biri oldu.

Belgelendirme sürecinde üniversitenin su yönetimine ilişkin politikaları, tüketim takibi, tasarruf uygulamaları, altyapı çalışmaları ve farkındalık faaliyetleri gibi çeşitli ölçütler dikkate alındı. BARÜ'de oluşturulan "Su Verimliliği Ekibi"nin koordinasyonunda su yönetimi alanındaki çalışmalar, yapılan değerlendirmeler neticesinde elde edilen belgeyle tescillendi. "Mavi Su Verimliliği Belgesi" ile binalarda ve yerleşkelerde su kaynaklarının temininden kullanımına, yeniden değerlendirilmesinden atık su yönetimine kadar bütün süreçlerin verimli ve etkin biçimde yürütülmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda su tüketiminin düzenli olarak izlenmesi, kayıp ve kaçakların önlenmesi, tasarruf sağlayan ekipmanların kullanılması, alternatif su kaynaklarından yararlanılması ve kullanıcıların bilinçlendirilmesi önem taşıyor.

Alınan belgeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, "Üniversite olarak kaynakların verimli kullanılması ve korunması konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Güneş enerjisi sistemlerinden atık yönetimine, çevre dostu şarj istasyonundan kaynakların bilinçli kullanımına farklı alanlardaki uygulamalarımızla sürdürülebilir kampüs anlayışımızı güçlendiriyoruz. Kutlubey ve Ağdacı yerleşkelerimizin Mavi Su Verimliliği Belgesi almaya hak kazanması da bu yaklaşımımızın önemli bir sonucudur. Üniversitemiz birimlerinin iş birliğiyle elde edilen bu başarıda emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Su verimliliği, enerji yönetimi ve sıfır atık alanlarındaki çalışmalarını belgelerle tescilleyen BARÜ, çevre dostu uygulamalarına devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı