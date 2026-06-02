Atık malzemelerden yapılan kostümlere büyük ilgi

Bartın'da Çevre Haftası etkinliklerinde atık malzemelerden yapılan kostümlerle defile düzenlendi, sergide yerli savaş uçağı KAAN ve TOGG maketleri büyük ilgi gördü.

Bartın'da Çevre Haftası nedeniyle 'Dünya Bize Emanet teması ile düzenlenen etkinlikte atık malzemelerden yapılan kostümler alkış aldı. Sergide ise atık malzemelerden yapılan Türkiye'nin savaş uçağı KAAN ve yerli otomobil TOGG yoğun ilgi gördü.

Türkiye Çevre Haftası nedeniyle Bartın Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, atık malzemelerden yapılan birbirinden ilginç kostümlerle defile yapıldı. Dünya bize emanet temalı etkinlikte anaokulu öğrencileri, geri dönüşüm ürünlerinden oluşturulan kostümlerle sergilediği performansla, profesyonel mankenleri aratmadı. Performansı ile protokolün alkışladığı öğrenciler, defile ile çevre bilinci konusunda mesajlar verdi.

Defilenin ardından ise atıklardan yapılan çeşitli ürünler de sergilendi. Sergide atık malzemelerle üretilen ve Türkiye'nin yerli savaş uçağı Kaan ile yerli otomobil TOGG'un maketi dikkat çekti. Sergiyi gezen protokol, Kaan ve TOGG maketinin önünde günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

Atık malzemelerle yapılan hamle ve strateji oyunları da sergiye katılanların ilgisini gördü. Bartın Valisi Nurtaç Arslan, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Baykal, gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Akkaş, sergideki basket atma, denge oyunu, eş bulma gibi oyunları oynadı.

Programda anaokulu öğrencilerinin Erturan Türk Dansı gösterisi de büyük ilgi gördü.

Programda konuşan Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Mehmet Özdemir, konuşmasında çevre bilincinin önemine dikkat çekerek, atık malzemelerden geri dönüşümü konusunda fikir veren öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
