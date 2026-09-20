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Bakan Kurum, Göcek'te teknelerden temizlenen ücretsiz halk plajını hizmete açtı

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Bakan Kurum, Göcek'te teknelerden temizlenen ücretsiz halk plajını hizmete açtı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Göcek ilçesinde teknelerden temizlenen ücretsiz halk plajının hizmete sunulduğunu duyurdu. Bakanlık, plajla birlikte 2 yılda vatandaşın ücretsiz kullanımına açılan Sıfır Atık konseptli plaj sayısının 15'e yükseldiğini bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Göcek ilçesinde teknelerden temizlenen ücretsiz halk plajının hizmete sunulduğunu duyurdu.

Bakan Kurum, sosyal medyadan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, teknelerden arındırılan Göcek Halk Plajı'nın vatandaşların hizmetine kesintisiz şekilde sunulduğunu belirterek, "Çocuklarımız denizle buluşsun, ailelerimiz güzel vakit geçirsin. Göcek Halk Plajımız; tertemiz, ücretsiz, Sıfır Atık vizyonuyla herkes için" açıklamasında bulundu.

Sıfır Atık konseptli plaj sayısı 15'e yükseldi

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Göcek Halk Plajı ile birlikte 2 yılda vatandaşın ücretsiz kullanımına açılan Sıfır Atık konseptli plaj sayısının 15'e yükseldiği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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