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Aydın'da sahipsiz sokak hayvanları için çalışmalar sürüyor

Aydın'da sahipsiz sokak hayvanları için çalışmalar sürüyor
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar kapsamında Aydın'da toplanma oranının yüzde 47'ye ulaştığını, Türkiye genelinde ise yüzde 83 olduğunu açıkladı. Yıl sonuna kadar tüm hayvanların bakım evlerine alınması hedefleniyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yürütülen çalışmaların değerlendirildiği istişare toplantısına ilişkin açıklamasında, Aydın'da toplanma oranının yüzde 47'ye ulaştığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik ülke genelinde yürütülen çalışmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, vatandaşların güvenliği, hayvan refahının korunması ve şehirlerde sürdürülebilir yaşam düzeninin sağlanması amacıyla bakım evleri ve doğal yaşam alanlarının oluşturulmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Yapılan çalışmalar kapsamında sahipsiz sokak hayvanlarının 51 ilde tamamen, Türkiye genelinde ise yüzde 83 oranında toplanarak barınaklara veya doğal yaşam alanlarına alındığını ifade etti.

30 büyükşehirde ortalama toplanma oranının yüzde 74'e ulaştığını aktaran Çiftçi, Aydın özelinde de sahipsiz sokak hayvanlarının toplanma oranının yüzde 47 seviyesine ulaştığını açıkladı. Çiftçi, çalışmaların mülki idare amirleri, ilgili kurumlar ve yerel yönetimlerle güçlü bir koordinasyon içerisinde sürdürüldüğünü vurguladı.

Yıl sonuna kadar sahipsiz hayvanların tamamının uygun bakım evlerine ve doğal yaşam alanlarına alınmasının hedeflendiğini belirten Bakan Çiftçi; "Vatandaşlarımızın güvenliğini ve hayvanların yaşam hakkını birlikte koruyan kalıcı bir sistemi hayata geçireceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı daha güvenli, daha düzenli ve daha yaşanabilir şehirlerle inşa etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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