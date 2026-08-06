Bağarcık Göleti Hayvancılığa Can Veriyor

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde hayvan içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla yapımı tamamlanan Bağarcık Göleti'nde incelemelerde bulunuldu.

Koçarlı ilçesine bağlı Bağarcık Mahallesi'nde bulunan Bağarcık Göleti'nde inceleme gerçekleştirildi. Bölge hayvancılığı açısından önemli yatırımlardan biri olan gölette yapılan incelemelerde tesisin mevcut durumu değerlendirilirken, göletin bölgeye sağladığı katkılar da ele alındı. Hayata geçirilen Bağarcık Göleti'nin yapımına 2023 yılında başlanırken, proje kapsamında 19 metre yüksekliğinde gölet ile 3 kilometre uzunluğunda iletim hattı inşa edildi. Sözleşme bedeli 16 milyon 474 bin TL yatırım bedeliyle tamamlanan tesis, Bağarcık Mahallesi ve çevresindeki hayvancılık faaliyetlerinin su ihtiyacının karşılanmasına hizmet ediyor.

Doğal yapısıyla dikkat çeken bölgede yer alan Bağarcık Göleti, hem su depolama kapasitesi hem de kırsal üretime sağladığı katkıyla Koçarlı'nın önemli su yapıları arasında yer alırken, gerçekleştirilen incelemelerde göletin mevcut durumu yerinde değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı