Bacadan çıkan duman 'Gözleri yaşartıyor, boğazları yakıyor' iddiası

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki GEBKİM Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Turkuaz Polyester firmasının bacasından çıkan siyah duman vatandaşların tepkisine sebep oldu.

Tesisin üretim faaliyeti sırasında çevreye yayılan ağır koku sebebiyle göz ve boğazlarında yanma hissettiklerini belirten bölgedeki çalışanlar ile ikamet eden vatandaşlar, havaya karışan kimyasal maddeler olabileceğini öne sürdü. Konuya ilişkin daha önce Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM) yönetimine defalarca şikayette bulunduklarını ancak sıkıntının bugüne dek çözüme kavuşturulmadığını iddia eden vatandaşlar, uzun vadede kalıcı sağlık sıkıntısı yaşamaktan endişe ettiklerini dile getirdi.

Tesisten yükselen dumanlar kameraya yansıdı

Öte yandan, şikayete konu olan fabrikadan yükselen yoğun dumanlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Durumun her geçen gün daha da dayanılmaz bir hal aldığını savunan vatandaşlar, ilgili kurumların söz konusu tesiste kapsamlı bir denetim gerçekleştirmesini talep etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı