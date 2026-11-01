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Aydın ile İzmir arasındaki yaylalar sonbahar renklerine büründü

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Aydın ile İzmir arasındaki yaylalar sonbahar renklerine büründü Haber Videosunu İzle
Aydın ile İzmir arasındaki yaylalar sonbahar renklerine büründü
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Aydın dağları sonbaharla sarı ve kırmızı tonlarına büründü, Aydın ile İzmir arasındaki yaylalarda renk cümbüşü yaşandı. Yaylaları ziyaret eden vatandaşlar sonbaharın keyfini çıkarırken, bölge fotoğraf ve doğa tutkunlarının adresi oldu.

Türkiye'nin ılıman iklimine sahip illerin başında gelen Aydın dağları, sonbaharla birlikte sarı ve kırmızı tonlarına bürünürken, Aydın ile İzmir arasında kalan yaylalarda da sonbaharla birlikte renk cümbüşü yaşandı.

Doğal güzellikleriyle her mevsim görsel şölen sunan Aydın, sonbahar renklerine büründü. Aydın dağlarında asırlık ağaçlar ve ormanların oluşturduğu manzara ise sonbaharla birlikte seyrine doyulmayan görüntüler oluşturdu. Ağaçların renk değişimi ve doğanın tüm tonları fotoğraf karelerine yansıdı. Aydın ile İzmir arasında kalan ve kestane, ceviz, kiraz, kavak ağaçlarına ev sahipliği yapan yaylalar da sonbahardan nasibini aldı. Yaylada ağaçlar yeşilden sarıya dönerken, sonbahar çiçekleri de kendini gösterdi. Yaprak döken ve sararan ağaçların manzarasını kaçırmak istemeyen vatandaşlar ise yaylayı ziyaret ederek, sonbaharın keyfini çıkardı. Sonbaharın sarı, turuncu ve kırmızı tonlarına bürünen ağaçları ile kartpostallık görüntüler oluşurken, fotoğraf ve doğa tutkunlarının da adresi haline geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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