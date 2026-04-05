Aydın'da yeni haftada da yağış etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Aydın'da yeni haftada sağanak yağışlı ve parçalı bulutlu hava etkili olacak.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, haftanın ilk günü olan Pazartesi günü kent genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklıklarının 11 ile 21 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Salı günü yağışın etkisini kaybetmesiyle birlikte parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken sıcaklıkların 23 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor. Çarşamba günü ise kıyı kesimler dışında kalan bölgelerde yeniden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Perşembe günü parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olması beklenirken, sıcaklıkların 9 ila 19 derece arasında değişeceği bildirildi.

Yetkililer, özellikle haftanın ilk günlerinde etkili olması beklenen yağışlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini ifade etti. - AYDIN

