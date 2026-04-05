Aydın'da sağanak etkili oldu, Efeler'de metrekareye 24,5 kilogram düştü

Aydın'da sağanak etkili oldu, Efeler'de metrekareye 24,5 kilogram düştü
Aydın genelinde etkili olan sağanak yağış sonrası ilçelere düşen yağış miktarları açıklandı. Efeler ilçesinde metrekareye 24,5 kilogram yağış kaydedilirken, diğer ilçelerdeki yağış miktarları da belirlendi. Yetkililer, yağışların önümüzdeki günlerde de devam edebileceğini belirtti.

Aydın genelinde etkili olan sağanak yağışın ardından ilçelere düşen yağış miktarları belli olurken, açıklanan berilere göre en fazla yağış Efeler ilçesinde ölçüldü.

Sağanak yağışların etkili olduğu Aydın'da meteoroloji, metrekareye düşen yağış miktarını açıkladı. Verilere göre son 24 saatte en fazla yağış metrekareye 24,5 kilogram olarak Efeler'de kaydedildi. Koçarlı'da 20,6 kilogram, Söke'de ise 13,2 kilogram yağış kaydedildi. Karpuzlu'da 13,6 kilogram, Söke Karakaya Mahallesi'nde 12,2 kilogram ve Nazilli'de 10 kilogram yağış ölçüldü. Didim'de 9,2 kilogram, İncirliova'da 8,6 kilogram, Kuşadası'nda 8,1 kilogram ve Germencik'te 7,2 kilogram yağış da kayıtlara geçti. Çine'de 8 kilogram yağış ölçülürken, bazı bölgelerde bu oran yer yer 10 kilogramın üzerine çıktı. Öte yandan Yenipazar ilçesinde ise yağış kaydedilmediği görüldü.

Yetkililer özellikle yer yer etkili olan sağanak yağışların bölgesel farklılık gösterdiğine dikkat çekerek, yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürebileceğini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
