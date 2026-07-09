Haberler

Gaziantep'te kardeş kavgası kanlı bitti: 14 el ateş ederek ağabeyini öldürdü

Gaziantep'te kardeş kavgası kanlı bitti: 14 el ateş ederek ağabeyini öldürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir çiftlikte tartıştığı ağabeyi Fuat Orhan'a tabancayla 14 el ateş eden Faruk Orhan, ağır yaralanan kardeşinin hastanede hayatını kaybetmesine neden oldu. Olay yerinden kaçan zanlı jandarma tarafından yakalanırken, soruşturma devam ediyor.

Gaziantep'te bir çiftlikte tartıştığı kardeşi Faruk Orhan tarafından 14 el ateş edilerek ağır yaralanan Fuat Orhan, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Şehitkamil ilçesi kırsal Sinan Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. İddiaya göre, Fuat Orhan (26) ile kardeşi Faruk Orhan (24) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Faruk Orhan yanında bulundurduğu tabanca ile ağabeyi Fuat Orhan'a 14 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine mermiler isabet eden Fuat Orhan ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan ağabey kurtarılamadı

Çevredekilerin durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Orhan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Fuat Orhan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağabeyin cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Cenazesi yakınlarına teslim edildi

Hayatını kaybeden 26 yaşındaki Fuat Orhan'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nizip ilçesinde defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilirken olay yerinden kaçan katil zanlısı Faruk Orhan ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MSB'den Miçotakis'e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir

MSB'den Miçotakis'e tarihi ayar!
Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi

İlk kez görüntülendi! İşte Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği silah
İzlanda Başbakanı, Külliye'ye hayranlıkla bakmakta haklıymış! İşte ülkesindeki makam binası

Külliyeye hayran kalmakta haklıymış! İşte başbakanın makam binası
Mezara kimse yaklaştırılmadı, tabutu özel kıyafet giyenler taşıdı

Mezara kimse yaklaştırılmadı, tabutu özel kıyafet giyenler taşıdı
MEB'den 10 maddelik talimat! 81 ile gönderildi, geriye dönük de işlem yapılacak

MEB'den 10 maddelik talimat! Geriye dönük de işlem yapılacak
Meloni'nin Trump sorusu öncesi verdiği ilk tepki dikkat çekti

Soruyu duymadan sinirlendi! Bir bardak suyu tek seferde içti
Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim

Trump'a bak sen! Geldiği gün başka konuştu, ayrıldığı gün başka
Ali Ağaoğlu'ndan babalık sevinci! Tek gecede servet bıraktı

Babalık heyecanı kesenin ağzını açtırdı! Ödediği hesap olay oldu
Öyle bir paylaşım yaptı ki emniyet alarma geçti! 89 polis gece boyu onu aradı: Bakın nerede bulundu

Öyle bir paylaşım yaptı ki emniyet alarma geçti! Bakın nerede bulundu