Gaziantep'te kardeş kavgası kanlı bitti: 14 el ateş ederek ağabeyini öldürdü

Gaziantep'te bir çiftlikte tartıştığı kardeşi Faruk Orhan tarafından 14 el ateş edilerek ağır yaralanan Fuat Orhan, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Şehitkamil ilçesi kırsal Sinan Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. İddiaya göre, Fuat Orhan (26) ile kardeşi Faruk Orhan (24) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Faruk Orhan yanında bulundurduğu tabanca ile ağabeyi Fuat Orhan'a 14 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine mermiler isabet eden Fuat Orhan ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan ağabey kurtarılamadı

Çevredekilerin durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Orhan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Fuat Orhan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağabeyin cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Cenazesi yakınlarına teslim edildi

Hayatını kaybeden 26 yaşındaki Fuat Orhan'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nizip ilçesinde defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilirken olay yerinden kaçan katil zanlısı Faruk Orhan ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı