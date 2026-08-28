Aydın'da Hayvan Pazarlarında Küpesiz Hayvan Denetimi

Aydın'ın Nazilli ve Çine ilçelerindeki hayvan pazarlarında denetimlerini sürdüren ekipler, küpesiz hayvanların işletmeden çıkarılamayacağı ve pazarlara sokulamayacağı konusunda hayvan sahipleri ile celepleri uyardı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde hayvan sağlığının korunması ve mevzuata aykırı hayvan hareketlerinin önlenmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Nazilli ve Çine ilçelerinde faaliyet gösteren hayvan pazarlarında kapsamlı kontroller gerçekleştirildi. İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Ahmet Gezman, konu sorumlusu Veteriner Hekim Mustafa Baysal, Veteriner Hekim Tayfun Ercan ve ilçe müdürlüğü personelinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, hayvanların sağlık durumları ve hareketlerine ilişkin kontroller yapılırken pazarların teknik ve hijyenik yeterlilikleri de incelendi. Denetimlerde hayvan sahipleri ve hayvan ticareti yapan celeplere, kulak küpesi bulunmayan hayvanların işletmeden çıkarılmasının mevzuata aykırı olduğu hatırlatıldı. Ayrıca küpe, hayvan pasaportu ve veteriner sağlık raporu bulunmadan gerçekleştirilen hayvan hareketlerinin yol açabileceği sağlık ve idari sorunlar konusunda bilgilendirme yapıldı. Yetkililer, kulak küpesi bulunmayan hayvanların işletmeden çıkarılamayacağını ve nakledilemeyeceğini, hayvan pazarlarına giriş yapamayacağını ve mezbahalarda kesilemeyeceğini belirtti. Denetimlerde küpesiz hayvan tespit edilmesi halinde ise ilgili mevzuat kapsamında idari para cezası uygulanacağı bildirildi. Öte yandan, kulak küpesi düşen hayvanların sahiplerinin durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ve/veya Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne bildirmeleri gerektiği vurgulandı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayvan pazarlarına yönelik denetim ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı