Aydın ASTİM OSB Meslek Yüksekokulu'nun kurulması için ilk adım atıldı

Adnan Menderes Üniversitesi ile Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi (ASTİM Osb ) arasında üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek, mesleki eğitimi desteklemek ve bölgenin nitelikli iş gücü ihtiyacına katkı sağlamak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent ile Aydın ASTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş ve ASTİM OSB Bölge Müdürü Erdem Bilgili tarafından imzalanan protokol kapsamında, mülkiyeti ASTİM OSB'ye ait ASTİM OSB Sürekli Eğitim Merkezi binasının, üniversite bünyesinde Organize Sanayi Meslek Yüksekokulu kurulması için eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere ADÜ'ye tahsis edilmesi kararlaştırıldı.

Protokol ile birlikte, sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda istihdama yönelik yeni program ve bölümlerin açılması, öğrencilerin sektör odaklı eğitim almaları ve mezuniyet sonrası iş hayatına daha güçlü bir şekilde hazırlanmaları hedefleniyor. Meslek yüksekokulu bünyesinde açılması planlanan yeni bölümlerle, bölgenin üretim kapasitesine uygun nitelikli ara eleman yetiştirilmesi ve iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına doğrudan cevap verilmesi amaçlanıyor.

ASTİM OSB Sürekli Eğitim Merkezi; idari ve teknik ofisler, sınıflar ile uygulamalı eğitim atölyelerini bünyesinde barındıran yapısıyla, öğrencilerin teorik ve uygulamalı eğitim süreçlerine önemli katkı sunacak. Ayrıca bina içerisinde yer alan makine ve ekipmanların da eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere ADÜ'ye tahsis edilmesiyle, uygulamalı mesleki eğitimin daha güçlü bir altyapıyla desteklenmesi hedefleniyor.

Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, imzalanan protokolün üniversitenin uygulamalı eğitim kapasitesini güçlendireceğini belirterek, "Sanayi ile üniversite arasındaki iş birliğini geliştiren bu protokol sayesinde öğrencilerimizin sektörle daha erken buluşmasını, mesleki deneyim kazanmalarını ve nitelikli insan kaynağı olarak yetişmelerini hedefliyoruz. Meslek yüksekokulumuz bünyesinde açılacak yeni bölümlerle, öğrencilerimizi doğrudan istihdama hazırlayan bir eğitim modeli oluşturmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda bu iş birliğinin bölgesel kalkınmaya da önemli katkılar sunacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı