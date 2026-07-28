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Karapınar'da ayçiçeği tarlaları göz kamaştırıyor

Karapınar'da ayçiçeği tarlaları göz kamaştırıyor
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Konya'nın Karapınar ilçesinde yaz mevsimiyle birlikte ayçiçekleri tarlaları sarıya büründü. Karapınar-Konya kara yolu boyunca sıralanan tarlalar, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekerken, özellikle gün batımında eşsiz manzaralar sunuyor.

Konya'nın Karapınar ilçesinde yaz mevsimiyle birlikte tarlalarda açan ayçiçekleri, sarı rengiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Karapınar- Konya kara yolu boyunca sıralanan ayçiçeği tarlaları dikkat çekiyor. Sarıya bürünen geniş tarım arazileri, seyirlik manzaralar oluşturuyor. Her yıl yaz aylarında ilgi odağı haline gelen Karapınar'daki ayçiçeği tarlaları hem doğaseverlerin hem de fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri olurken, özellikle gün batımında eşsiz manzaralar ortaya çıkıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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