Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Artvin Şavşat'taki Rutav Gölü'nde sonbahar renkleri su yüzeyine yansıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Artvin Şavşat'taki Rutav Gölü'nde sonbahar renkleri su yüzeyine yansıdı Haber Videosunu İzle
Artvin Şavşat'taki Rutav Gölü'nde sonbahar renkleri su yüzeyine yansıdı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in Şavşat ilçesindeki Rutav Gölü'nde ağaçların sonbaharda sarı, turuncu ve yeşil tonlara bürünmesi su yüzeyine yansıdı. Göl çevresindeki manzara doğaseverler ve fotoğrafçıların ilgisini çekerken, bölgeye gelen fotoğraf gruplarına rehberlik yapıldığı belirtildi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde ağaçların sonbaharla birlikte aldığı renkler, Rutav Gölü'nün yüzeyine yansıdı. Göl çevresindeki manzara, doğaseverlerin ve fotoğrafçıların uğrak noktası oldu.

Doğal güzellikleri, ahşap mimarisi, milli parkları ve kendine özgü kültürüyle dikkati çeken Şavşat, sonbaharda farklı renklere bürünen gölleriyle de ziyaretçilerini ağırlıyor. İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta, Yukarıkoyunlu köyü yakınlarında bulunan Rutav Gölü, çevresindeki zengin bitki örtüsüyle bölgenin doğal güzellikleri arasında yer alıyor. Sonbaharla birlikte sarı, turuncu ve yeşilin farklı tonlarına bürünen ağaçların göle yansıması, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Artvin Şavşat'ta yaşayan fotoğrafçı Aylin Köroğlu ise bölgenin güzelliklerini tanıtmak amacıyla Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen fotoğraf gruplarına rehberlik yaptıklarını belirtti. Rutav Gölü'nün sonbaharda farklı renkler ve yansımalar sunduğunu ifade eden Köroğlu, "Şavşat'ımız sonbaharda bize renk şöleni sunuyor. Bölgemiz bu konuda çok zengin olduğu için fotoğraf gruplarının, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Tüm misafirlerimizi bu bölgeleri görmeye, ziyaret etmeye ve fotoğraflamaya bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Niğde'de 22 yaşındaki genç kız çatı katında ölü bulundu

Babası polisti! Genç kızın ölümünde korkunç iddia
AK Parti Milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşinin de aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında tedbir kararı iddiası

Aralarında AK Partili vekilin eşi de var! 3 kişi için tedbir kararı
'11 taklalı' gol sevinciyle gündem olmuştu! Şimdi de Guinness rekorunun peşinde

Tüm ülkede fenomen haline gelmişti! Guinness rekorunun peşine düştü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'de oylar sayılmaya başlandı! Netanyahu dönemi bitmek üzere, işte ilk sonuçlar

İsrail'de oylar sayılmaya başlandı! İşte ilk sonuçlar
İsrail'de Netanyahu'yu devirmek için Arap partileriyle koalisyon çağrısı

İsrail ordusunun eski 2 numarasından Arap partileri için sürpriz çıkış
Netanyahu alışveriş merkezinde megafonla insanları oy kullanmaya çağırdı

Alışveriş merkezine girip megafona sarıldı
İsrail'deki seçimlerden koalisyon belirsizliği çıktı! İşte olası 3 senaryo

İsrail'de sandıktan belirsizlik çıktı! İşte düğümü çözecek 3 senaryo
Jülide Kural’dan Kadir İnanır’ın mirasıyla ilgili yeni açıklama

Jülide Kural: Kadir’e emek veren tek yeğeni Gül’dü
Netanyahu'nun koalisyonu geride! Ben-Gvir'den şaşırtan sözler

Sandık çıkış anketleri başka söylüyor, Ben-Gvir başka
Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'na geri dönüyor

Cristiano Ronaldo geri dönüyor