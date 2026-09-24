Artvin'de besiciler 700 küçükbaş hayvanla alçak rakımlı meralara göç etmeye başladı

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Artvin'in Bilbilan Yaylası'nda yaz aylarını geçiren besiciler, havaların soğumasıyla birlikte sürüleriyle alçak rakımlı meralara göç etmeye başladı.

Artvin'in Seyitler köyünde yaşayan besici Ali Dursun, yaklaşık 700 küçükbaş hayvanıyla Bilbilan Yaylası'ndan dönüş yolculuğuna çıktı. Kardeşleriyle birlikte sürüsünü Artvin- Ardanuç karayolu üzerinden ilerleten Dursun, 4 günlük yolculuğun ardından köylerinin bulunduğu bölgedeki meralara ulaşmayı planlıyor.

Araç trafiğinin yoğun olduğu karayolunda ilerleyen sürü, zaman zaman ulaşımın yavaşlamasına neden oluyor. Sürücüler ise yüzlerce küçükbaş hayvanın oluşturduğu manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.

Yayla sezonunun sona erdiğini belirten Ali Dursun, "Yayladan göçümüz başladı. Yaklaşık 700 hayvanım var. Üç ay yaylada kaldık. Yayla sezonu bitti, şimdi alçak rakımlı meralara gidiyoruz. Yolculuğumuz 3 veya 4 gün sürecek. Hayvanlarımızı karayolundan geçirerek meramıza ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı