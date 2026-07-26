Haberler

Kızıl Akbabaların Yavru Besleme Anları Kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin’in Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu’nda kayalıklar arasına yuva yapan kızıl akbabaların yeni doğan yavrularını beslediği anlar, kamerayla görüntülendi.

Artvin'in Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu'nda kayalıklar arasına yuva yapan kızıl akbabaların yeni doğan yavrularını beslediği anlar, kamerayla görüntülendi.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde bulunan Cehennem Deresi Kanyonu'nda kayalıklar arasına yuva yapan kızıl akbabaların yeni doğan yavrularını beslediği anlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Artvin Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kamerayla kaydedildi.

DKMP Artvin Şube Müdürlüğü tarafından çekilen görüntülerde, sarp kayalıklar arasındaki yuvaya sırayla gelen yetişkin kızıl akbabaların yeni doğan yavrularını beslediği görüldü. Ebeveyn akbabaların yavrularına gösterdiği özen ve beslenme anları, yaban hayatının en dikkat çekici görüntüleri arasında yer aldı.

Türkiye'nin önemli yırtıcı kuş türleri arasında yer alan kızıl akbabaların üreme dönemine ait görüntüler, Cehennem Deresi Kanyonu'nun yaban hayatı açısından sahip olduğu zenginliği bir kez daha ortaya koydu. Bölge, başta yırtıcı kuşlar olmak üzere çok sayıda yabani hayvan türüne doğal yaşam alanı sunmaya devam ediyor.

Doğal yaşamın nadir anlarından biri olarak değerlendirilen görüntüler, hem bölgenin biyolojik çeşitliliğini hem de yaban hayatının korunmasının önemini gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pakistan duyurdu! ABD ve İran'dan dikkat çeken ateşkes adımı

Pakistan duyurdu! Dünyanın beklediği haber sonunda geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TikTok paylaşımından 2 hafta sonra korkunç son! Karı koca evde ölü bulundu

Fenomen ve eşi ölü bulundu! Skandalı duyurduğu bu videodan hemen sonra
Gülben Ergen abonelik sistemini açtı: Ev halimdeyim, samimiyim

Gülben Ergen de modaya uydu! "Neden?" sorusuna bu yanıtı verdi
Samsun'da denize girmek yasaklandı: İşte nedeni

Bir ilde denize girmek yasaklandı: İşte nedeni
Çocuklarıyla son kez vedalaştılar: Dünürlerin ölümünde kahreden detay

Çocuklarıyla son kez vedalaştılar: Dünürlerin ölümünde kahreden detay
Yarı çıplak halde sokağa çıktı, ikna edildikten sonra canına kıydı

Yarı çıplak sokağa çıktı, dakikalar sonra kahreden görüntü geldi
Konumu değiştirilen gasilhane tepkilere neden oldu

Gasilhane krizi! Konumu değiştirildi, mahallelinin tepkisi sert oldu
Gürsel Tekin 'Kendimi asarım' demişti! Törene katılan vatandaş her şeyi anlattı

"Kendimi asarım" demişti! Bu görüntü Gürsel Tekin'i zora sokacak