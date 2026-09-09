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Ardahan’da 300 bin yavru sazan balığı nehre bırakıldı

Ardahan’da 300 bin yavru sazan balığı nehre bırakıldı
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2026 yılı "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında sazan yavruları Kura nehriyle buluşturuldu.

2026 yılı "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında sazan yavruları Kura nehriyle buluşturuldu.

Vali Ömer Hilmi Yamlı'nın katılımıyla düzenlenen törende, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Altaş Köyü mevkiinde Kura Nehri'ne 300 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Vali Yamlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tarım şehri Ardahan'da gerek büyükbaş, gerek küçükbaş, gerek kanatlı hayvanların sayısını arttırmak istediğimiz gibi bir yandan da balık varlığını korumak ve sayısını artırmak için çalışma başlattık. Şehrimizde 1 milyondan fazla yavru Sazan'ın dereler, göller ve göletlere bırakarak buradaki balık varlığını devam ettirmeyi hedefliyoruz. ve inşallah bu popülasyonun devamını sağlayacağız" dedi.

Gerçekleştirilen çalışma ile nehirdeki balık popülasyonunun desteklenmesi, sucul ekosistemin güçlendirilmesi ve gelecekte sürdürülebilir balıkçılığa katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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