Erzincan'da çatıda mahsur kalan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı
Erzincan'ın Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatısında mahsur kalan kedi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı. Ekiplerin dikkatli çalışması sonucu kedi bulunduğu yerden indirilerek kurtarıldı.
Erzincan'da apartman çatısında mahsur kalan Kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güvenli şekilde bulunduğu yerden indirildi.
Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, Yunus Emre Mahallesi 552. Sokak No: 34 adresindeki bir apartmanın çatısında bulunan kedinin aşağıya inemediği bildirildi.
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, çatıda mahsur kalan kediyi tespit etti. Ekiplerin dikkatli çalışması sonucu kedi bulunduğu yerden güvenli şekilde indirilerek kurtarıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı