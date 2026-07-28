Erzincan'da çatıda mahsur kalan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı

Erzincan'da apartman çatısında mahsur kalan Kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güvenli şekilde bulunduğu yerden indirildi.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, Yunus Emre Mahallesi 552. Sokak No: 34 adresindeki bir apartmanın çatısında bulunan kedinin aşağıya inemediği bildirildi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, çatıda mahsur kalan kediyi tespit etti. Ekiplerin dikkatli çalışması sonucu kedi bulunduğu yerden güvenli şekilde indirilerek kurtarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı